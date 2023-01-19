Науковці створили каталог із понад 3 мільярдів космічних об’єктів у Чумацькому шляху

У чилійській обсерваторії Серро-Тололо астрономи за допомогою Dark Energy Camera задокументували понад 3 мільярди космічних обʼєктів Чумацького Шляху.

Про це пише Space.

За словами науковців, створення каталогу зайняло два роки, а камера Dark Energy створила понад 10 терабайтів даних із 21 400 окремих знімків неба.

NASA

«Уявіть собі групову фотографію понад трьох мільярдів людей, де кожну окрему людину можна впізнати! Астрономи вивчатимуть цей детальний портрет понад трьох мільярдів зірок у Чумацькому Шляху протягом десятиліть», — розповіла директор відділу астрономічних наук Національного наукового фонду США Дебра Фішер.