Кіпр позбавив громадянства 222 людей, які скористалися програмою «золотих паспортів»

Уряд Кіпру позбавив громадянства 222 багатих інвесторів і членів їхніх родин, які скористалися програмою «золотих паспортів». Вона дозволяла отримати паспорт Кіпру в обмін на певний внесок у місцеву економіку.

Про це пише The Associated Press.

Заступник прессекретаря уряду Кіпру Ніові Парісіну заявив, що це торкнулося 63 інвесторів і 159 їхніх родичів, включно з подружжям, дітьми та батьками.

Програма існувала 13 років, але у 2020 році почався потік звинувачень у корупції після телевізійного репортажу, який показав, як спікер парламенту та впливовий законодавець стверджували, що вони нібито можуть обійти правила і надати громадянство фіктивному китайському інвестору, засудженому за шахрайство в його країні.

Уряд Кіпру рішуче заперечує будь-яку корупцію, але визнає «помилки, лазівки та недогляди» в тому, як реалізовувалася програма. Паспортна програма принесла країні понад €9 мільярдів. Вона виявилася особливо привабливою для іноземних інвесторів, оскільки отримання паспорта ЄС відкривало їм доступ до всього блоку. Сотні паспортів видали заможним росіянам.