В Ірані стався землетрус магнітудою 5,6. Постраждали щонайменше 120 людей

На північному заході Ірану 18 січня стався землетрус магнітудою 5,6 бала. Епіцентр поштовхів був неподалік міста Хой в іранській провінції Західний Азербайджан.
Про це пише Reuters.
За даними агентства Anadolu. постраждали щонайменше 120 людей. У пʼяти населених пунктах руйнувань зазнали щонайменше 20 житлових будинків. До зони землетрусу направили 15 пошуково-рятувальних бригад, повідомив голова Товариства Червоного Півмісяця провінції Хамід Махбубі.
- Іран перетинають основні геологічні розломи. За останні роки країна постраждала від кількох руйнівних землетрусів.