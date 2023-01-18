Звіт: Через санкції та низькі ціни на нафту росія у грудні втратила понад $3 мільярди доходів

Через санкції та низькі ціни на нафту російські доходи у грудні 2022 року впали до $12,6 мільярда. Це означає, що лише за місяць рф втратила близько $3 мільярдів.

Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (MEA).

Після обвалу експорту через ембарго ЄС на сиру нафту, яке запрацювало 5 грудня, і запровадження цінової межі від G7 експорт із росії частково почав відновлюватися. Але за грудень експорт російської нафти знизився в середньому на 200 тисяч барелів на добу — до 7,8 мільйона барелів на добу.

Експорт нафти з росії торік збільшився трохи менш ніж на 5%, хоча ціни були набагато нижчими.

«Ринки нафтопродуктів, особливо дизельного палива, наражаються на найбільший ризик, оскільки зростання попиту відновлюється», — йдеться у звіті. Санкції проти російських нафтопродуктів запрацюють з 5 лютого.

За даними МЕА, у грудні росія експортувала рекордні 1,2 мільйона барелів дизельного палива на добу, з яких 60% призначалося для ЄС.