Півзахисник «Динамо» та збірної України з футболу Віктор Циганков переходить до іспанської «Жирони»

Один із лідерів футбольного клубу «Динамо» (Київ) і півзахисник збірної України Віктор Циганков переходить до іспанської «Жирони».

Про це пише пресслужба «Динамо».

Контракт Циганкова із «Динамо» закінчувався влітку цього року. Попри бажання клубу його продовжити гравець хотів перейти в інший чемпіонат.

«Динамо» домовилося з іспанською «Жироною» про повноцінний трансфер Циганкова. Клуб отримає €5 мільйонів та ще 50% від можливого подальшого трансферу.

За «Динамо» Циганков провів 236 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 94 голи.