Ердоган вимагає від Швеції та Фінляндії видати 130 курдських «терористів», щоб розблокувати їхні заявки на вступ до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вимагає від Швеції та Фінляндії екстрадувати близько 130 курдів і турецьких опозиціонерів. У Туреччині їх називають терористами.
Про це пише Politico.
За таких умов Туреччина погодиться схвалити їхню спільну заявку на вступ до НАТО.
«По-перше, їм потрібно екстрадувати близько 130 терористів, щоб їхні заявки пройшли наш парламент. На жаль, вони ще мають це зробити», — сказав Ердоган.
Туреччина зволікає з обіцянкою підтримати заявку, намагаючись знайти умови для схвалення. Швеція та Фінляндія підписали угоду в червні минулого року, щоб послабити стурбованість Туреччини щодо їхньої підтримки курдських організацій. Минулого місяця шведський суд заблокував екстрадицію турецького журналіста, який перебуває у вигнанні та якого Ердоган назвав серед тих, кого Стокгольм мав екстрадувати, щоб отримати схвалення Туреччини.
«Туреччина іноді називає імена людей, яких вони хотіли б екстрадувати зі Швеції, і добре відомо, що шведське законодавство з цього приводу [каже] дуже ясно: суди [ухвалюють] такі рішення, це не можна змінити», — сказав премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Однак він все одно вважає, що справи йдуть добре. Але напруженість у відносинах між двома країнами загострилася минулого тижня після того, як протестувальники у Стокгольмі повісили опудало Ердогана, унаслідок чого Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Швеції в Анкарі. Пізніше Крістерссон заявив, що опудало було «актом саботажу», спрямованим на те, щоб перешкодити зусиллям Швеції щодо вступу в НАТО.
- Швеція та Фінляндія зможуть приєднатися до НАТО, коли всі країни Альянсу ратифікують протоколи про вступ. Із 30 країн НАТО вступ Швеції та Фінляндії поки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Угорщина заявила про плани зробити це в лютому, а Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації, видати людей, яких вона звинувачує в тероризмі, а також скасувати заборони на поставки зброї Анкарі.