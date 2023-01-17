Уперше з часів Великого голоду в Китаї різко скоротилося населення

Із 2021 до 2022 року в Китаї відбулося різке скорочення населення — воно зменшилося на 850 тисяч людей. Наприкінці грудня минулого року в найбільш густонаселеній країні світу, Китаї, проживали 1,411 мільярда людей. Таке зменшення сталося вперше з 1961 року, коли завершився Великий голод.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю.

У 2022 році рівень народжуваності в Китаї становив лише 6,77 новонароджених на тисячу людей, це найнижчий показник за останні шість десятиліть. Кількість народжених у 2022 році (9,56 мільйона) також виявилася нижчою за кількість померлих (10,41 мільйона).

До цього спад фіксувався в 1960 і 1961 роках на тлі сильного голоду, до якого призвели катастрофічні наслідки індустріалізації.

За оцінками експертів, Китай давно страждає від різкого зниження народжуваності та старіння населення. Скасування спірної демографічної політики у 2015 році «Одна сімʼя – одна дитина» призвело до зростання показників, але в короткій перспективі. Фахівці вважають, що проблема криється у високій вартості житла, освіти та послуг з охорони здоровʼя, а також у відсутності мотивації до одруження. Пандемія, імовірно, посилила цю негативну тенденцію.