У Пентагоні визнали потребу України в далекобійних ракетах на нинішньому етапі війни

У Пентагоні визнають потребу України в далекобійних ракетах на нинішньому етапі війни. У США наразі думають, як задовольнити це прохання.
Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал.
«Щодо далекобійних ракет, ми продовжуємо чути цікаві зауваження щодо них. Я думаю, корисно не зосереджуватися на конкретній. Є потреба влучати далі за лінію фронту і, не вдаючись у деталі, я скажу, що ми визнаємо цю потребу на нинішній фазі, нам варто подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик, але я не вирішуватиму заздалегідь, що за система це може бути», — сказав він.
Представник Пентагону наголосив, що на кожному етапі війни США радяться з українським керівництвом та військовими про те, які потреби для України є нагальними. Розмови про надання ракет триватимуть.
- Американські балістичні ракети ATACMS мають радіус дії до 300 кілометрів. Адміністрація Байдена вважає, що надання цих систем може бути ескалаційним, оскільки їх можна використати для обстрілу самої росії. Зараз максимальна дальність зброї, яку США надають Україні, становить приблизно 80 кілометрів. У серпні в Пентагоні заявляли, що ЗСУ поки не потрібні ATACMS. При цьому Україна включила їх у перелік зброї, необхідної для продовження контрнаступу.