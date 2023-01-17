У Пентагоні визнали потребу України в далекобійних ракетах на нинішньому етапі війни

У Пентагоні визнають потребу України в далекобійних ракетах на нинішньому етапі війни. У США наразі думають, як задовольнити це прохання.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал.

«Щодо далекобійних ракет, ми продовжуємо чути цікаві зауваження щодо них. Я думаю, корисно не зосереджуватися на конкретній. Є потреба влучати далі за лінію фронту і, не вдаючись у деталі, я скажу, що ми визнаємо цю потребу на нинішній фазі, нам варто подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик, але я не вирішуватиму заздалегідь, що за система це може бути», — сказав він.

Представник Пентагону наголосив, що на кожному етапі війни США радяться з українським керівництвом та військовими про те, які потреби для України є нагальними. Розмови про надання ракет триватимуть.