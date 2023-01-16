Голова Луганської ОВА розповів, які резерви росія стягує до Кремінної і чи є там «хороші новини»

Росіяни перекидають великі резерви сил на напрямок Кремінної у Луганській області. Кремль направляє туди десантників, кадрові підрозділи та низку інших.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів у програмі «ТА.ЗА.ШО».

«Я знаю, що зараз перекидають величезні резерви на Кремінський та Сватівський напрямки — і «ахматівців», і десантників, і кадрові підрозділи інших бойових частин, бо вони бачать, що їхні війська там просідають», — каже Гайдай.

За його словами, росіяни у перші хвилі наступу кидають раніше увʼязнених, тільки-но мобілізованих або жителів Донеччини та Луганщини.

«Це їхня звична тактика — закидати гарматним мʼясом позиції наших військових. Вперед вони кидають тих, кого не шкода, а далі на штурм ідуть найбільш боєздатні підрозділи. Логіка дій як у Жукова», — додав голова ОВА.

Він також натякнув, що на Луганському напрямку є і будуть хороші новини, але про це згодом розкаже Генштаб.

«Коли Генштаб публікує цю інформацію, тоді її можна озвучувати. Якщо я передчасно розповім про успіхи, то є велика вірогідність, що цей населений пункт ночами обстрілюватимуть з усієї артилерії», — зазначив Гайдай.

За його словами. з Кремінної уже активно тікають колаборанти і навіть військові, через що самі окупанти збільшили кількість блокпостів — аби уникнути дезертирства.