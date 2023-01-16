У росії заявили про виготовлення першої партії ракет «Посейдон» — ядерної мегаторпеди

У росії повідомили про виготовлення першої партії ракет «Посейдон». Це ядерна мегаторпеда, яка має на меті завдати неприйнятної шкоди прибережним територіям умовного противника.

Про це пише російське інформагентство ТАСС із посиланням на власні джерела.

Перші ракети отримає російський підводний човен «Бєлгород», який будували спеціально для запуску підводних безпілотних комплексів, зокрема і «Посейдона».

Джерела російського інформагентства запевняють, що всі випробування пройшли успішно. Однак ще в листопаді минулого року американські військові спостерігали, ймовірно, за невдалим випробуванням «Посейдона» в Північному Льодовитому океані.

Про розробку атомного підводного апарата «Посейдон», який російські пропагандисти називають торпедою «судного дня», у 2018 році повідомив путін. Він казав, що цю торпеду «неможливо перехопити». Детальної інформації про параметри цієї зброї немає. Офіційно росія не повідомляла про завершення розробки. Ракети можуть нести як ядерний, так і неядерний боєзаряд. Пропаганда стверджує, що «Посейдон» у разі підриву здатен спричинити масштабні цунамі, які можуть знищити Велику Британію або прибережні міста США, завдавши їм неприйнятної шкоди та створивши радіаційне забруднення. Також такі ракети можна застосовувати для знищення портів чи військово-морських баз.