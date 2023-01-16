Rolling Stone: Сербський бойовик на одному з найбільш відомих фото Балканських воєн лишився непокараним і зробив карʼєру діджея

Сербський бойовик Срджан Голубович, якого зафіксували на одному з найбільш відомих фото Балканських воєн, лишився непокараним. Він зробив собі карʼєру діджея та під псевдонімом DJ Max виступає на різних фестивалях у Сербії.

Про це йдеться в розслідуванні Rolling Stone.

Фотографію з боснійського міста Бієліна у квітні 1992 року зробив американський фотограф Рон Хавів. У той момент бойовики сербського озброєного загону «Тигри» почали вбивати цивільне населення цього міста. Керував «тиграми» сербський кримінальний авторитет Желько Ражнатович на прізвисько «Аркан». Сам загін складався переважно із фанатів футбольного клубу «Црвена Звезда» із Белграда. Вони одними з перших відреагували на заклики тодішнього президента Сербії Слободана Мілошевича відновити «Велику Сербію» військовим шляхом.

Бойовики зайшли в Бієліну у квітні і за кілька днів вбили там десятки цивільних мусульман. На одній з найвідоміших фотографій сербський бойовик замахується ногою, щоб вдарити труп боснійки, вбитої разом із її сусідами, які лежать поруч.

Із цих убивств і почалася тривала війна в Боснії, у якій загинули близько 100 тисяч людей.

Довгий час особу сербського бойовика ідентифікувати не могли. Імʼя Голубовича інколи спливало в медіа, особливо в 2012 році, коли його спіймали за підозрою в незаконному зберіганні зброї і наркотиків, але згодом відпустили. Ще тоді журналісти припускали, шо на фото міг бути саме Голубович, але не було інших підтверджень. Однак журналісти Rolling Stone знайшли неопубліковані фото тих часів, на яких теж був зображений Голубович, і змогли його ідентифікувати.

Після Балканських воєн серед сербської молоді активно набувала популярності танцювальна електронна музика. Невдовзі на електронній сцені Сербії зʼявився новий виконавець DJ Max, який швидко завоював популярність та почав виступати на різних фестивалях. Це був Голубович.

Жоден із загону «Тигрів», а також їхній керівник Ражнатович не були покарані за вбивства цивільних та не отримали звинувачення. Міжнародний трибунал встиг лише висунути звинувачення Ражнатовичу — і то не за події в Бієліні. До суду він не дожив, бо в 2000 році його застрелили конкуренти з кримінального світу Сербії. У 2017 році трибунал завершив роботу, доручивши покарати всіх воєнних злочинців місцевій сербській владі. Але цього досі не відбулося.