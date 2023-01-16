Румунська поліція конфіскувала в затриманого колишнього кікбоксера Ендрю Тейта майна на майже $4 мільйона

У Румунії повідомили, що конфіскувала товари та гроші затриманого колишнього кікбоксера Ендрю Тейта на суму 18 мільйонів лей ($3,95 мільйона). Проти нього триває кримінальне розслідування через ймовірну торгівлю людьми.
Про це пише Reuters.
За минулий тиждень Національне агентство з управління арештованими активами конфіскувало 29 рухомих активів, включно з розкішними автомобілями та годинниками, а також різні суми готівки в різних валютах.
Репортер Reuters бачив, як кілька автомобілів, зокрема Rolls-Royce, BMW і Mercedes-Benz, забрали з маєтку Тейта на околиці столиці Бухаресту, щоб транспортувати на склад.
- 27 грудня Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti і вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.
- Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес веб-камер», який назвав «розвагою для дорослих». Широковідомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.