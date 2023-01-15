Грузинські ЗМІ: У віці 84 роки помер співак та актор Вахтанг Кікабідзе

У віці 84 роки помер відомий грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе. Причини смерті поки не називають.

Про це пише грузинський телеканал «Мтаварі».

Кікабідзе грав у відомих радянських фільмах, зокрема в «Міміно», був лауреатом Державної премії СРСР та мав багато інших нагород — радянських, грузинських та російських. Також він мав звання заслуженого артиста України.

Але після вторгнення росії в Грузію у 2008 році відмовився від російських нагород і більше ніколи не їздив до росії. Після початку війни 2014 року він активно підтримував Україну, приїжджав на гастролі, а в 2019 році давав концерти в містах підконтрольного Україні Донбасу.

Також з 2020 року Кікабідзе був депутатом грузинського парламенту.