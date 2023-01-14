Двох мешканців Слов’янська засудили до 8 років вʼязниці. Вони здавали окупантам позиції ЗСУ

Двоє мешканців Словʼянська засуджені до 8 років за ґратами за поширення інформації про розташування Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що в липні 2022 року чоловік і жінка збирали дані про місця розташування військовослужбовців та техніки ЗСУ у Словʼянську на Донеччині.

Чоловік уточнював певну інформацію та координати на місцевості, а жінка, використовуючи мобільні додатки та месенджер, надсилала їх на телефон російського мобільного оператора.