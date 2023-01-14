Новини

Сили оборони ліквідували ще понад 500 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 13 січня російська армія втратила вбитими ще 530 солдатів. Загалом за 325 днів вторгнення росіяни недорахувалися 114 640 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • танків — 3 104 (+6);
  • бойових броньованих машин — 6 173 (+6);
  • артилерійських систем — 2 090 (+4);
  • РСЗВ — 437;
  • засобів ППО — 219 (+1);
  • літаків — 286;
  • гелікоптерів — 276;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 867 (+2);
  • крилатих ракет — 723;
  • кораблів/катерів — 17;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 846 (+13);
  • спеціальної техніки — 186 одиниць (+2).

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині.