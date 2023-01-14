Сили оборони ліквідували ще понад 500 окупантів

Упродовж 13 січня російська армія втратила вбитими ще 530 солдатів. Загалом за 325 днів вторгнення росіяни недорахувалися 114 640 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

танків — 3 104 (+6);

бойових броньованих машин — 6 173 (+6);

артилерійських систем — 2 090 (+4);

РСЗВ — 437;

засобів ППО — 219 (+1);

літаків — 286;

гелікоптерів — 276;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 867 (+2);

крилатих ракет — 723;

кораблів/катерів — 17;

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 846 (+13);

спеціальної техніки — 186 одиниць (+2).

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині.