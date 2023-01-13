Bloomberg: Після лютневих санкцій на російські нафтопродукти на світовому ринку їх можуть замінити китайські

Китай може стати головним постачальником нафтопродуктів до країн ЄС після запровадження ембарго на морські поставки російських нафтопродуктів. Воно запрацює з 5 лютого.

Про це пише Bloomberg.

Трохи більше ніж за три тижні морські поставки дизельного палива від найбільшого зовнішнього постачальника Європейського Союзу будуть майже заборонені. Водночас росія досі залишається найбільшим постачальником дизельного палива до ЄС. Приблизно половина імпорту дизпалива в ЄС і Велику Британію у 2022 році — з росії.

Торік ЄС імпортував з росії майже 220 мільйонів барелів дизельного палива. Його заміщення буде дуже складним завданням, оскільки це приблизно 14 тисяч олімпійських басейнів. Однак Європа поступово досягає прогресу в цьому питанні.

Поступово там скорочують поставки з росії та нарощують з інших країн, зокрема із Саудівської Аравії та Індії. Однак для Європи також буде доступний ринок Близького Сходу та Китаю.

Поставки дизпалива з Китаю різко зросли в останні місяці. Хоча лише невелика частина цих вантажів досягає Європи, вони збільшують регіональні поставки. Це вивільняє місце для інших виробників, які теоретично можуть попрямувати до Європи.

Експорт дизельного палива з Китаю може скласти 400—600 тисяч барелів на добу в першій половині 2023 року. Це приблизно стільки ж, скільки зараз недоотримують ЄС і Британія через санкції щодо морських поставок з рф.