США в ОБСЄ: З початку року окупанти викрали майже дві тисячі дітей

Окупанти за два тижні нового року викрали приблизно дві тисячі дітей.

Про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер на спеціальному засіданні Постійної ради, повідомляє Укрінформ.

Він додав, що російські сили незаконно перемістили або депортували тисячі українських цивільних людей з контрольованих рф українських територій до росії, «що є ще одним серйозним порушенням Женевських конвенцій».

Крім того, американський посол зазначив, що в окупованих Донецьку та Луганську вже складають списки дітей, які мають бути призвані до війська після досягнення повноліття. «Діти 2005 та 2006 років народження вже зараз підлягають обовʼязковому військовому обліку. Таке завчасне планування використання українських дітей як гарматного мʼяса у війні росії — і тут у мене немає інших слів — це просто відверте зло», — додав Карпентер.