Єврокомісія вимагає від України дотриматися висновку Венеціанської комісії щодо закону про КСУ

Європейська комісія повністю погоджується з рекомендаціями Венеціанської комісії щодо законопроєкту № 7662 про конкурси на посади суддів Конституційного суду України та очікує їхнього виконання.

Про це повідомило «Суспільне».

За законом зараз суддів КСУ мають право призначати президент, Верховна Рада та Зʼїзд суддів. Усі вони проводять власні конкурси за власними вимогами. Законопроєкт також передбачає створення Дорадчої групи експертів, яка перевірятиме всіх кандидатів. До цієї групи ввійдуть три представники від України (по одному від президента, Ради та Зʼїзду суддів) та три міжнародні експерти.

Венеціанська комісія 19 грудня опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в № 7662. Експерти комісії рекомендували оновити законопроєкт і включити до Дорадчої групи експертів ще одного члена.

У Єврокомісії вважають, що виключення кандидатів до КСУ на підставі професійної компетентності та збільшення кількості членів Консультативної групи експертів до семи підвищило б довіру суспільства до Конституційного суду та забезпечило б неупередженість процесу відбору.

«Висловлюємо впевненість, що українська влада повністю усвідомлює відповідні позиції Венеціанської комісії та Європейської комісії і добре підготовлена до ухвалення рішення про повне дотримання їхніх рекомендацій», — зазначили в Єврокомісії.