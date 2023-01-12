Європа у 2022 році імпортувала рекордні обсяги скрапленого природного газу

Європа у 2022 році імпортувала рекордну кількість скрапленого природного газу. Його перехопили в бідніших азійських країн.

Про це пише Reuters.

Загалом світ імпортував у 2022 році більше скрапленого природного газу, аніж будь-коли раніше. Війна росії в Україні призвела до того, що зростання поставок припало на багаті європейські країни.

Загальний обсяг світового імпорту СПГ торік зріс до 409 мільйонів тонн із 386,5 мільйона тонн у 2021 році. Водночас країни-члени ЄС досі залежать від поставок російського СПГ — імпорт до Європи досяг у 2022 році рекордного рівня: 15,95 мільйона тонн проти 13,46 мільйна тонн у 2021-му.

Водночас Китай імпортував СПГ на 19,4% менше, ніж торік. Головною причиною стало те, що китайські покупці здебільшого не виходять на спотовий ринок, укладаючи лише довго- і середньострокові контракти.

Імпорт Японії теж скоротився, впавши до 73,61 мільйона тонн у 2022 році з 75,35 мільйона тонн у 2021 році, і цього було достатньо, щоб обігнати Китай. Також зменшилися обсяги СПГ, імпортованого Індією, і це вже другий рік поспіль.

Інші азійські країни, такі як Пакистан і Бангладеш, теж зменшили імпорт СПГ у 2022 році. Скраплений газ, який не дістався Азії, розкупили європейські замовники.