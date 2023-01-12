Інженери винайшли рукавичку для вивчення шрифту Брайля

Інженери стартапу ORama AI винайшли рукавичку, яка допомагає вивчити шрифт Брайля. Автор придумав її, коли працював волонтером в інституті для незрячих людей в Індії.

Про це пише видання New Atlas.

В інституті для незрячих Кушагра Джайн виявив, що 90% людей з вадами зору не володіють шрифтом Брайля. Сліпим людям може бути важко навчитися читати, оскільки вони не можуть побачити, що означають крапки, які вони відчувають. Щоб допомогти їм, Джайн створив рукавичку BrailleWear.

У неї вбудований електронний модуль, розташований між великим і вказівним пальцями, який містить невелику камеру та світлодіодну лампу. Світло падає на друковані точки Брайля під косим кутом та змушує кожну з них відкидати чорну тінь на білий папір.

Візерунок висококонтрастних тіней відображається на камері, що дозволяє програмному забезпеченню на основі штучного інтелекту зіставляти цей шаблон зі шрифтом Брайля. Потім голосова система озвучує користувачеві, який це символ.

Ідея полягає в тому, що згодом людина зможе ідентифікувати кожний символ лише на дотик і рукавичка їй більше не буде потрібна.

Рукавички BrailleWear мають надійти у продаж до кінця 2023 року і коштуватимуть приблизно $300.