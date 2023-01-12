МЗС спростувало інформацію, що Україна просила ЄС не накладати санкції на Білорусь

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію про те, що Київ просив Європейський Союз не запроваджувати в останніх пакетах санкцій обмеження проти Білорусі.

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко.

Він нагадав, що за підтримку агресії на Білорусь наклали низку персональних та секторальних санкцій. «Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає», — зазначив Ніколенко.

Брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк з посиланням на власні джерела повідомив, що однією з причин, чому Білорусь не була піддана санкціям разом з росією в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна сама попросила не включати в них Мінськ.

За словами Йозвяка, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка – у зв'язку з підтримкою, яку він надає росії у війні проти України.