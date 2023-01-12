СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми рф Делімханову. Він брав участь у штурмі «Азовсталі»

СБУ повідомила про підозру депутату держдуми рф, який командував «кадировцями» під час штурму «Азовсталі», — Адаму Делімханову.

Посадовець входить до найближчого оточення Кадирова. СБУ пише, що саме за вказівкою останнього Делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області на початку повномасштабного вторгнення та очолив угруповання ворожих військ.

З лютого до травня минулого року під його командуванням «кадировці» воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті.

Серед іншого, загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату «Азовсталь».

Делімханов також поширював через власний телеграм-канал пропагандистські відео Кадирова, де той виправдовує збройну агресію рф проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Делімханову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: