У США назвали причину затримки тисяч авіарейсів по всій країні

Федеральне управління цивільної авіації США звинувачує пошкоджений файл бази даних у збої критично важливої системи безпеки польотів NOTAM.

Про це повідомляє Financial Times.

Через цей збій по всій території Сполучених Штатів 11 січня скасували та затримали тисячі авіарейсів.

Згідно з даними сайту відстеження рейсів FlightAware, понад 1 300 рейсів до аеропортів США або з них були скасовані, а близько 9 500 рейсів відклали.

Ввечері 11 січня Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що все ще «старанно працює над подальшим визначенням причин цієї проблеми». Також там наголосили, що доказів кібератаки немає.

За даними авіаційної компанії Cirium, з аеропортів Сполучених Штатів 11 січня мали вилетіти 21 464 рейси із майже 2,9 мільйона пасажирів на борту.