У Казахстані скасували закон про недоторканність першого президента Назарбаєва

Конституційний суд Казахстану скасував закон, який гарантував колишньому президенту Нурсултану Назарбаєву імунітет від переслідування та недоторканність його майна. Ідеться про закон «Про першого президента — Ельбасу». Постанова набула чинності з дня її ухвали та більше не підлягає оскарженню.

Суд постановив, що після червневих змін до Конституції правових підстав для збереження цього закону не залишилося.

Цей закон гарантував першому президенту Казахстану імунітет від переслідування, недоторканність його майна та активів членів його сімʼї, а також передбачав низку привілеїв та фінансування з бюджету його канцелярії. На утримання цієї канцелярії з березня 2019 року виділили близько девʼяти мільярдів тенге ($11,3 млн).