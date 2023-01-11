«ПВК Вагнера» й Міноборони рф не можуть зʼясувати, хто з них «взяв» Соледар. ЗСУ спростовують втрату міста

Російські окупанти влаштували інформаційну операцію про нібито захоплення та оточення Соледара.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Місто, за його словами, не перебуває під контролем росії, там точаться запеклі бої, а Збройні Сили України стійко тримають оборону. «Ситуація там важка, але вона на контролі у командування», — сказав Череватий.

Він зазначив, що військові роблять все, щоб стабілізувати ситуацію та завдати противнику максимальних втрат. «Стратегічного значення Соледар не має, тут переважують політичні причини та імідж терористів ПВК Вагнера, які хочуть показати свою незамінність, що вони можуть виконувати завдання краще за регулярну армію рф», — заявив спікер.

Засновник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин напередодні заявив про захоплення Соледару. Він стверджував, що місто «взяли» його підлеглі — без допомоги регулярних військ. Міноборони рф його заяву вже спростувало і каже, що бої за місто ще тривають. Соледар нібито блокований з півночі та півдня російськими десантниками.