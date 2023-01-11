Bloomberg: Росія втрачає понад $170 мільйонів щодня через обмеження цін на нафту

Через обмеження ціни на нафту росія втрачає $172 мільйони щодня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

За даними організації, 5 лютого, коли обмеження поширяться на нафтопродукти, рф втрачатиме ще більше — $280 мільйонів на день. Уже зараз флагманська російська нафта продається нижче за світові ціни більш ніж удвічі.

«Заборона ЄС на нафту та обмеження цін на нафту нарешті почали діяти, і вплив настільки ж значний, як і очікувалося», — сказав провідний аналітик CREA Лаурі Муллівірта.

Подальше зниження ліміту до $25—35 за барель все одно перевищить витрати росії на виробництво та транспортування, але додатково скоротить прибуток країни від експорту нафти щонайменше на €100 мільйонів на день.

«Важливо знизити граничну ціну до рівня, який позбавляє Кремль оподатковуваних нафтових прибутків, а також обмежити решту імпорту нафти та газу з росії», — сказав Муллівірта.

Існує ймовірність того, що росія може скоротити постачання. Це призведе до зростання цін на нафту. Зараз росія шукає способи протистояти ціновій межі, яку президент володимир путін назвав «незаконною».

За даними CREA, росія відправила сиру нафту суднами на суму €3,1 мільярда. На це паливо поширюються цінові обмеження, а більша його частина оподатковується урядом.

Інші заходи, разом із зниженням цінової межі, такі як посилення штрафів за недотримання вимог та додаткові санкції щодо продажу танкерів, можуть скоротити доходи рф від викопного палива ще на €200 мільйонів на день.