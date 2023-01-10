Латвійська авіакомпанія airBaltic першою у Європі оснастить свої літаки супутниковим інтернетом Starlink

Латвійська авіакомпанія airBaltic стане першою у Європі, яка запустить на своїх літаках супутниковий інтернет Starlink. Він буде безкоштовним і доступним усім пасажирам.

Про це пише пресслужба компанії.

Там наголошують, що інтернет буде доступний на всіх літаках авіакомпанії.

«Ми раді, що знайшли постачальника послуг звʼязку — SpaceX Starlink, який відповідає нашим потребам та бажанням. Маючи найсучасніший тип літака на ринку, наступним логічним кроком для airBaltic було впровадження найсучаснішого доступного інтернет-рішення для цього флоту», — зазначив гендиректор Мартін Гаусс.

Авіакомпанія спільно зі SpaceX працюватиме над отриманням спеціального дозволу. Там планують почати встановлювати інтернет на борту своїх літаків уже цього року.