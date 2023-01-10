Регулятор перевірить 7 обленерго через недотримання графіків відключення електроенергії

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, через недотримання графіків відключення електроенергії перевірить сімох постачальників.
Про це йдеться в заяві комісії
Реагуючи на звернення споживачів, НКРЕКП позапланово перевірить:
- «ДТЕК Київські електромережі»;
- «ДТЕК Київські регіональні електромережі»;
- «ДТЕК Одеські електромережі»;
- «Полтаваобленерго»;
- «Хмельницькобленерго»;
- «Волиньобленерго»;
- «Прикарпаттяобленерго».
Водночас комісія вирішила зняти з розгляду питання про проведення позапланової виїзної перевірки «Закарпаттяобленерго». У грудні комісія ініціювала позапланову перевірку 12 постачальників електроенергії.
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