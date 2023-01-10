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Регулятор перевірить 7 обленерго через недотримання графіків відключення електроенергії

Автор:
Олег Панфілович
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Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, через недотримання графіків відключення електроенергії перевірить сімох постачальників.

Про це йдеться в заяві комісії

Реагуючи на звернення споживачів, НКРЕКП позапланово перевірить:

  • «ДТЕК Київські електромережі»;
  • «ДТЕК Київські регіональні електромережі»;
  • «ДТЕК Одеські електромережі»;
  • «Полтаваобленерго»;
  • «Хмельницькобленерго»;
  • «Волиньобленерго»;
  • «Прикарпаттяобленерго».

Водночас комісія вирішила зняти з розгляду питання про проведення позапланової виїзної перевірки «Закарпаттяобленерго». У грудні комісія ініціювала позапланову перевірку 12 постачальників електроенергії.

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