В Англії заборонять одноразовий пластиковий посуд та прибори

В Англії заборонять пластикові столові прибори, тарілки та полістирольні таці. Раніш аналогічний крок уже зробили Шотландія та Уельс.

Про це пише BBC.

Міністр охорони навколишнього середовища Тереза Коффі зазначила, що це рішення допоможе захистити довкілля для майбутніх поколінь. Коли заборона набуде чинності, поки що невідомо.

Згідно з урядовими даними, в Англії щороку використовують 1,1 мільярда одноразових тарілок і понад чотири мільярди пластикових столових приборів. Згідно з даними Defra, кожен житель Англії щороку використовує в середньому 18 одноразових пластикових тарілок і 37 пластикових столових приборів, при цьому лише 10% із них переробляються.