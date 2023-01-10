У Китаї звільнили заступника глави МЗС, бо той не передбачив вторгнення росії в Україну

У Китаї в червні 2022 року звільнили заступника міністра закордонних справ через те, що він не зміг заздалегідь дізнатися про вторгнення росії в Україну. Саме Ле Юйчен був головним експертом відомства з питань росії.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела у китайській владі.

До війни Юйчена називали одним із головних кандидатів на посаду міністра закордонних справ у майбутньому. Після відставки його призначили заступником голови Національної адміністрації радіо та телебачення.

Пʼятеро високопоставлених китайських чиновників повідомили FT, що Москва не попереджала Пекін про намір вторгнутися в Україну. За словами одного із співрозмовників газети, під час переговорів на початку лютого 2022 року путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що росія «не виключає вжиття будь-яких заходів», якщо українські сили нападуть на російську територію. Китайська влада сприйняла це як сигнал про можливі обмежені військові дії, а не про масоване вторгнення.

Тепер же Пекін вважає ймовірним, що росія не зможе подолати Україну і вийде з конфлікту «другорядною державою», яка значно послабшає в економічному та дипломатичному плані на світовій арені.

FT пише, що Пекін готує «фундаментальне перезавантаження» у зовнішній та економічній політиці, основна увага приділяється покращенню відносин з Європою, які постраждали через позицію Китаю щодо війни з Україною. У європейських країнах мотивовані до зближення з Пекіном, сподіваючись, що Китай зможе допомогти утримати Москву від застосування ядерної зброї, кажуть європейські чиновники та аналітики.