В Україні наразі не виявили нового штаму коронавірусу, який циркулює в Європі

Новий штам коронавірусу XBB.1.5, який виявили у 29 країнах, досі не зафіксований в Україні.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Наразі тривають лабораторні та епідеміологічні дослідження, аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є серйознішим за інші циркулюючі підваріанти.

У МОЗ зазначають, що штам ХВВ.1.5 уперше виявлений у США у жовтні 2022 року. За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він уже посідає друге місце після оригінального підтипу Омікрон, або 40% серед усіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.

У МОЗ наголошують, що вакцинація є головним засобом вберегтися від тяжкого перебігу захворювання на коронавірус з урахуванням потенційно нових підваріантів.

За даними відомства, в Україні наявні близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac. Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу — через 5 місяців, другу — через 4.

Від початку кампанії з вакцинації 15,4 мільйона українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 мільйона не отримали першого бустерного щеплення.