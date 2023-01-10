Канада купить 88 винищувачів F-35, щоб замінити застарілі CF-18

Канада підписала контракт з американською компанією Lockheed Martin на купівлю 88 винищувачів F-35. Завдяки цьому Оттава замінить застарілі винищувачі CF-18 Hornet.

Про це повідомляє CBC News.

Першу партію літаків Канада отримає у 2026 році, а на озброєння ВПС ці літаки повноцінно стануть ще через три роки.

Збройні сили країни отримають найсучаснішу модифікацію літака, обладнану передовими технологіями. Цікаво, що ціна літаків залежатиме від дати поставки, перші чотири коштуватимуть бюджету країни $85 млн кожен.

Вперше про намір закупити F-35 оголосив попередній премʼєр-міністр Канади Стівен Гарпер у 2010 році. Джастін Трюдо пізніше хотів відмовитися від покупки таких дорогих літаків, але після тривалих переговорів контракт все ж підписали.