Космічний телескоп Hubble сфотографував аморфну галактику

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував аморфну галактику LEDA 48062, яка розташована у сузірʼї Персея.
Про це повідомила обсерваторія.
LEDA 48062 розташована на відстані 30 мільйонів світлових років від Чумацького Шляху.
Галактика видніється у правій частині зображення поруч із більш чітко вираженою сусідньою галактикою UGC 8603.
Також на цій світлині видніється невелика кількість більш віддалених галактик і кілька зірок на тлі LEDA 48062.
- Персей — стародавнє сузірʼя північної півкулі неба. Включене до каталогу зоряного неба «Альмагест» давньогрецького астронома Клавдія Птолемея ще у ІІ столітті.