Netflix офіційно продовжив серіал «Венздей» на 2 сезон

Серіал «Венздей» продовжили на другий сезон, стримінговий сервіс Netflix опублікував анонс.

«За останні кілька тижнів на мене полювали, переслідували та мільйони разів звʼязувалися в інтернеті. Це було справжнє катування. Спасибі», — говорить головна героїня Венздей.

Коли саме вийде другий сезон — поки невідомо.

Серіал «Венздей» присвячений Венздей Адамс, головному персонажу «Сімейки Аддамс». Премʼєра першого сезону відбулась на Netfliz 23 листопада і за перший тиждень встановила новий рекорд за кількістю годин перегляду — понад 341 мільйон.

У першому сезоні Венздей виганяють зі звичайної школи, батьки відправляють її у спеціалізовану «Невермор» для складних учнів. Там вона починає розслідувати серію загадкових убивств, які скоїла надприродна істота.