У США з 15 спроби обрали спікера Палати представників

У США обрали спікера Палати представників — ним став республіканець Кевін Маккарті. Його обрали на цю посаду з 15 спроби, це найдовша серія голосувань за спікера з 1859 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

У фінальному підрахунку Кевін Маккарті мав 216 голосів — цього достатньо, щоб бути обраним на посаду. Демократи одноголосно проголосували за свого лідера Гакіма Джефріса.

Протягом чотирьох днів Маккарті не вистачало 15 голосів. Поки спікер не був обраний, Палата представників не могла займатися іншими справами, і не існувало правил, що регулюють повсякденну діяльність 434 законодавців Палати представників та їхніх співробітників.

Лідер республіканців у Палаті представників США Кевін Маккарті виступає в залі під час 14-го голосування за спікера Палати представників, 6 січня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Під час голосування Кевіну Маккарті довелося відмовитися від значних повноважень. Так, він пообіцяв підтримати процедурні зміни, що розширюють права та можливості незгодних, зокрема можливість дозволити єдиній республіканській силі проголосувати за його усунення з посади спікера. Він також поступився вимогам фіскальних консерваторів використовувати стелю федерального боргу як козир, щоб змусити скоротити витрати та обмежити витрати уряду на 2024 фінансовий рік на рівні 2022 року — це означатиме значне скорочення багатьох програм. І те, й інше підвищує ризик протистояння із Сенатом, який контролюють демократи та президент Байден.

Маккарті раніше був лідером меншості в Палаті представників, він уже пообіцяв розпочати численні розслідування щодо президента Джо Байдена та його адміністрації.