У Міноборони опублікували статистику залишків ракет у росії

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував оновлені дані про залишки ракет у росії. На ній також видно, скільки ракет росіяни встигли виробити від 24 лютого.

Інфографіку Резніков опублікував у своєму Twitter.

На ній видно, що в росіян лишилося 92 балістичні ракети типу «Іскандер» (11%) та 52 крилаті ракети «Іскандер» (44%).

Крім цього, у росіян є ще 59 крилатих ракет «Калібр», що становить усього 9%. Від 24 лютого росіяни встигли зробити 150 таких ракет.

Також в окупантів є ще 118 крилатих ракет Х-101/Х-555 (16%) і ще 162 крилаті ракети Х-22/Х-32 (44%). Загалом у росіян 536 крилатих стратегічних ракет, що становить 19%.

Водночас тактичних ракет у росіян ще приблизно 7 310 (78%). Крім цього, у росіян лишилося 90 іранських дронів-камікадзе (12%).