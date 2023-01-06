Reuters: Хакери зламали Twitter та опублікували адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів

Хакери викрали адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів Twitter та опублікували їх на хакерському форумі.

Про це агентству Reuters повідомив співзасновник ізраїльської компанії з моніторингу кібербезпеки Алон Гал.

Гал уперше опублікував інформацію про масштабний витік даних із Twitter 24 грудня. За його словами, це «один з найбільш значних витоків», які він бачив. Також у мережі поширилися скриншоти з хакерського форуму, де зʼявилися викрадені дані.

Імена та місцезнаходження хакерів, які стоять за зламом Twitter, наразі невідомі. Можливо, це відбулося ще у 2021 році, тобто до того, як Ілон Маск став власником компанії.

Інформація про розмір і масштаб кібератаки відрізнялися. У грудні деякі ЗМІ стверджували, що хакери викрали 400 мільйонів адрес електронної пошти та номерів телефонів.

Агентство Reuters пише, що масштабний витік даних із Twitter може зацікавити регуляторів по обидва боки Атлантики, зокрема Комісію із захисту даних в Ірландії, де Twitter має штаб-квартиру, і Федеральну торгову комісію США.