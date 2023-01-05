США схвалили використання першої у світі вакцини для медоносних бджіл

Міністерство сільського господарства США схвалило першу у світі вакцину для медоносних бджіл. Це має допомогти в боротьбі з американським гнильцем — хворобою, яка зазвичай спустошує колонії бджіл.

Про це повідомляє The Guardian.

Препарат є ослабленою бактерією. Потрапляючи до організму бджолиної матки, він запускає вироблення специфічного імунітету для личинок, яких вона народить. Вакцина спочатку буде доступна для комерційних бджолярів.