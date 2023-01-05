ВООЗ: Новий різновид штаму «Омікрон» може призвести до наступної хвилі пандемії

Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 може призвести до нової хвилі пандемії.

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Марія Ван Керхове, пише Politico.

Штам став домінуючим у США всього за кілька тижнів, його виявили вже у 29 країнах. «Ми стурбовані його перевагою у зростанні, зокрема в деяких країнах Європи та північно-східній частині США, де XBB.1.5 швидко змінив інші варіанти, які циркулюють», — розповіла вона.

Попри це у ВООЗ не впевнені, що серед людей, які набули імунітет завдяки вакцинації чи через перенесений раніше коронавірус, зросте число госпіталізацій та смертності.

Ван Керхове заявила, що ВООЗ працює над аналізом важкості перебігу нового штаму, який обіцяє опублікувати найближчими днями.