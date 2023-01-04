Новини

У «Дії» знову можна підтвердити право власності на нерухомість. Як це зробити?

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У застосунку «Дія» знов можна отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує право власності на квартиру, будинок або земельну ділянку.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

У довідці є інформація з чотирьох основних реєстрів нерухомості:

  • Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • Реєстру прав власності на нерухоме майно;
  • Державного реєстру іпотек;
  • Єдиного реєстру заборон відчуження обʼєктів нерухомого майнаа.

Довідку можна отримати за посиланням. Вартість послуги — 30 гривень. Є можливість сплатити адміністративний збір карткою онлайн.

  • На початку повномасштабного вторгнення росії українські держреєстри вимкнули з міркувань безпеки.
  • На початку січня Кабінет міністрів скасував проведення аукціонів через систему електронних закупівель Prozorro.