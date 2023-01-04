У росії партизани зупинили рух військових ешелонів у районі Красноярська. Це вже шоста диверсія за цей рік

Українська розвідка фіксує активізацію руху опору в росії.
У ніч проти 4 січня невідомі партизани зупинили рух потягів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська.
За чотири дні цього року це вже шостий випадок блокування залізниці, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів.
У 2022 році було приблизно 40 таких випадків, також знищувалися залізничні трансформатори та локомотиви. У ГУР зауважили, що суттєва активізація рейкових партизанів у росії сталася після оголошення часткової мобілізації.
- У грудні минулого року Державна дума рф ухвалила закони, які передбачають покарання аж до довічного увʼязнення за «сприяння диверсійній діяльності».
- Подібні закони діють і в Білорусі, де також фіксувались випадки підриву і пошкоджень залізничних колій на ділянках, де перекидають військову техніку ешелонами.