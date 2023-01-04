Росіяни передислоковують нові підрозділи на північ Криму. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

У коментарі Укрінформу він заявив, що росіяни хочуть зберегти контроль над так званим сухопутним коридором до Криму.

«У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території», — зазначив Черняк.

На північ Криму стягують нові військові підрозділи. Також там продовжують будувати оборонні споруди, як і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.