У Києві два дні поспіль фіксують температурні рекорди. Погода відповідає середині квітня

У Києві два дні поспіль фіксують температурні рекорди. Температура повітря перевищує 10 градусів тепла.
Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
1 січня у столиці вперше за 143 роки спостережень середня температура повітря склала +10,3 °С. Це на понад 4 градуси вище, ніж попередній рекорд у 2021 році. Максимальна температура у Києві піднялась до +13,2 °С, таким чином перевищивши попередній рекорд 2021 року на 4,7 °С.
2 січня середня температура повітря склала +9,4 °С, що на 3,9 °С вище попереднього рекорду у 2007 році. Максимальна температура у столиці піднялася до +13,2 °С.
В обсерваторії зазначили, що така погода відповідає середині квітня.
- У грудні в Києві середньомісячна температура склала -0,7 °С, що вище за кліматичну норму на 1,1 °С. Найхолоднішим днем було 6 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10,9 °С, а найтеплішим 12 грудня, коли максимальна температура досягла +10,7 °С.