Антимонопольний комітет порушив справу проти виробника IQOS через можливу брехню в рекламі

Антимонопольний комітет відкрив справу проти тютюнової компанії «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн». Там вважають, що під час реклами пристроїв IQOS споживачів вводили в оману.

Про це пише пресслужба АМКУ.

Справу відкрили через те, що виробник IQOS нібито брехав споживачам, що ці пристрої мають менший ризик для здоровʼя порівняно з сигаретами, але не надав підтвердження цій інформації.

Скаргу до АМКУ написав споживач, який повідомив, що впродовж 2018—2021 років користувався IQOS і помилково вважав, що пристрій безпечніший за сигарети. Але не знайшов жодного підтвердження цьому.

Водночас МОЗ посилається на міжнародні дослідження про те, що будь-яка система нагрівання тютюну є небезпечною та не зменшує ризики від куріння.

Сама ж компанія не надала Антимонопольному комітету підтвердження того, що «повний перехід на IQOS становить менший ризик для вашого здоровʼя, ніж продовження куріння» та що «IQOS виділяє на 95% менше шкідливих хімічних речовин порівняно з сигаретами».