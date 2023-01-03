Росіяни втратили за добу в Україні приблизно 750 військових

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 3 січня:
- 108 190 військових ліквідовано (+750 за добу);
- 3 036 танків (+5);
- 6 100 бойових броньованих машин (+7);
- 2 033 артилерійські системи (+6);
- 424 реактивні системи залпового вогню (+1);
- 214 засобів протиповітряної оборони (+1);
- 283 літаки;
- 270 гелікоптерів (+1);
- 1 839 безпілотників (+3);
- 723 крилаті ракети;
- 16 кораблів /катерів;
- 4 735 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+10);
- 181 одиниця спеціальної техніки.