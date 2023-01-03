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Росіяни втратили за добу в Україні приблизно 750 військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 3 січня:

  • 108 190 військових ліквідовано (+750 за добу);
  • 3 036 танків (+5);
  • 6 100 бойових броньованих машин (+7);
  • 2 033 артилерійські системи (+6);
  • 424 реактивні системи залпового вогню (+1);
  • 214 засобів протиповітряної оборони (+1);
  • 283 літаки;
  • 270 гелікоптерів (+1);
  • 1 839 безпілотників (+3);
  • 723 крилаті ракети;
  • 16 кораблів /катерів;
  • 4 735 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+10);
  • 181 одиниця спеціальної техніки.