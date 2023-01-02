Дубай скасував 30% податок на алкоголь. Це має привабити туристів

Дубай призупинив дію податку 30% на алкоголь і скасував особисті ліцензії на нього — їх повинні мати мешканці, які хочуть вживати спиртне вдома.

Один із двох найбільших постачальників алкоголю в Дубаї MMI вже повідомив, що скасування цього податку зменшить і ціни в його магазинах по всьому емірату.

Інший ритейлер, African+Eastern, підтвердив, що податок більше не застосовується, але в ціни, як і раніше, включатимуть податок на додану вартість (ПДВ) — 5%.