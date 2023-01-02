Нью-Йорк дозволив компостувати людські тіла

Нью-Йорк став шостим американським штатом США, який дозволив компостувати людей. Тепер людина може доручити перетворити своє тіло на землю після смерті, що вважається екологічно чистою альтернативою поховання чи кремації.

Про це повідомляє BBC.

Ця практика полягає в тому, що тіло розкладається протягом декількох тижнів після того, як його помістили в спеціальний контейнер. Процес відбувається в спеціальних наземних спорудах. Тіло кладуть у закриту посудину разом із вибраними матеріалами, такими як тріска, люцерна та соломʼяна трава, і поступово воно руйнується під дією мікробів.

Це триває близько місяця. Потім ґрунт піддають термообробці, щоб убити всяку заразу, і віддають близьким. Його можна використовувати при посадці квітів, овочів чи дерев.

Вартість такої послуги приблизно $7 тисяч. Cередня сума в США за похорон із похованням становила $7 848 у 2021 році або $6 971 за похорон із кремацією.

Прихильники компостування кажуть, що це не лише екологічніший варіант, а й практичніший у містах, де площа кладовищ обмежена.

Однак періодично виникають етичні питання про те, що відбувається з ґрунтом у результаті компостування. Наприклад, католицькі єпископи в Нью-Йорку виступили проти закону, стверджуючи, що з людськими тілами не можна поводитися, як із «побутовими відходами».

У 2019 році Вашингтон став першим штатом США, який легалізував такий спосіб. Колорадо, Орегон, Вермонт і Каліфорнія наслідували його приклад.

Компостування людини вже дозволено по всій Швеції. А природні поховання, при яких тіло ховають без труни або з труною, що розкладається, вже дозволені у Великій Британії.