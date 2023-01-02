В Австралії біля парку розваг зіштовхнулися два вертольоти, чотири людини загинули

В Австралії, у штаті Квінсленд біля тематичного парку Sea World зіштовхнулися два вертольоти, чотири людини загинули.

Про це повідомляє місцевий телеканал ABC News.

Інцидент стався 2 січня близько 14:00, коли один гелікоптер приземлявся, а інший злітав. Одному з них вдалося успішно приземлитися на піщану мілину. У другому чотири людини померли на місці. Ще троє людей, які подорожували в тому ж гелікоптері, отримали важкі травми, їх ушпиталили.

У гелікоптері, що вдало приземлився, було шестеро людей. Пʼятеро людей отримали легкі травми, одна людина фізично не постраждала.