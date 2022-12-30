Розвідка Данії: Гормональні препарати могли вплинути на рішення путіна розпочати війну в Україні

Президент росії володимир путін міг ухвалювати рішення про вторгнення в Україну під впливом гормональних медикаментів, які він вживає для лікування раку.

В інтерв’ю виданню Berlingske керівник відділу аналізу росії Служби військової розвідки Данії, якого видання з міркувань безпеки називає лише на імʼя Йоаким, розповідає, що манія величі та місяцеподібне обличчя є двома побічними ефектами гормонального лікування деяких форм раку.

«Не можу сказати напевне, але гадаю, це вплинуло на його рішення, коли він розпочинав війну в Україні», — сказав Йоаким.

Імовірно, путін відчував обидва побічні ефекти приблизно в той час, коли почалася війна в Україні. «Стан російського президента може призвести до втрати ним влади», — вважають у Данії.

Berlingske припускає, що саме під дією ліків російський диктатор почав війну. Це також пояснює, чому путін іноді здається незграбним, коли сідає і хапається рукою за край столу.

Джерело в датській розвідці каже, що подальша ситуація на полі бою буде змінюватися залежно від особистого приниження путіна, а не від військової сили.

«Він терпіти не може виглядати слабким і приниженим, тому така комбінація факторів може бути небезпечною», — каже розвідник. Водночас, за його словами, зараз немає ознак того, що росіяни готові позбавити путіна влади, але його підводить здоровʼя.

Імовірно, кажуть у Данії, він не є смертельно хворим, але страждає на серйозний хронічний біль після лікування, кількох падінь і аварій. Тому він схильний сидіти і міцно хапатися за речі — щоб полегшити біль. Російське розслідувальне видання «Проект» раніше припускало, що у путіна міг бути рак щитовидної залози.

У липні директор ЦРУ Вільям Бернс коментував повідомлення про можливе погіршення здоровʼя путіна, зауваживши, що доказів цьому немає. «Путін виглядає надто здоровим», — пожартував тоді Бернс.

Кремль раніше заперечував повідомлення про поганий стан здоровʼя диктатора.