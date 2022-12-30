Південна Корея успішно випробувала твердопаливну ракету власного виробництва

Південна Корея успішно випробувала власну твердопаливну ракету. Міноборони країни зазначило, що це посилить безпеку країни в питанні дослідження космосу.

Про це відомство написало у своєму Twitter.

Там розповіли, що ці випробування допоможуть космічній програмі Південної Кореї та незалежній розвідці.

У Міноборони запевнили, що для випробування забезпечили всі необхідні умови, зокрема обмежили пересування на морі та в повітряному просторі. Але через військову безпеку громадськості про випробування не повідомляли.